Morto a 50 anni il poliziotto buono

Come tanti uomini dediti al dovere, era partito dalla sua città, Prato, per iniziare a girare l’Italia, con spirito di servizio per la comunità. Alla fine era approdato a Venezia, dove era primo dirigente e dove lascia un bellissimo ricordo. Ora, però, i colleghi lo piangono e lo ricordano come il “”: Leonardo Petrucci, originario di Prato, aveva appena 50ed è stato portato via da una aggressiva malattia tumorale. Fra i tanti ricordi e testimonianze di cordoglio, c’è stata anche quella del questore di Venezia Gaetano Bonaccorso che riassume il pensiero di tutti i suoi colleghi: "Le sue straordinarie doti morali e umane resteranno sempre vive nella memoria di ciascuno, e il cui ricordo rappresenterà una guida costante per le future generazioni di poliziotti", ha detto in una cerimonia di commiato.