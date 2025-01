Rossodisera.eu - Monza, lo stadio non sarà intitolato a Berlusconi. E Galliani non ci sta

Leggi su Rossodisera.eu

(Adnkronos) – In casasta montando il caso intorno alloBrianteo. L'impianto, noto come U-Power Stadium per motivi.L'articolo, lonon. Enon ci sta proviene da Quotidiano Rosso di Sera.