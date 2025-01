Laverita.info - «Molestava al telefono Lady Golpe». Perquisito il «porno-colonnello»

La Procura di Roma ha fatto sequestrare il cellulare di Massimo Giraudo, ex ufficiale che il M5s voleva come consulente all’Antimafia, accusato da Donatella Di Rosa per l’invio di «video disgustosamente espliciti».