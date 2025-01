Fanpage.it - “Mio figlio è venuto al mondo senza una sola spinta”: una mamma racconta il suo parto “lampo”

La donna, già madre di altri quattro bambini, era reduce da alcune ore di travaglio, ma al momento di far uscire il bambino, il piccolo è nato in pochi secondi ealcuno sforzo. L'ostetrica: "A volte le circostanze fanno sì che le mamme non sentano mai il bisogno di spingere".