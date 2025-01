Lapresse.it - Milano, legale Abedini: “Sollevato per liberazione di Cecilia Sala”

“Ha saputo delladi, è rimasto soddisfatto da questo punto vista, preoccupato della sua situazione, madi non essere più collegato direttamente alle sue condizioni. Mi ha fatto capire che per queste sofferenze dinon potrà più essere ritenuto responsabile”. Così ildell’ingegnere svizzero-iraniano, Alfredo De Francesco, all’uscita dal carcere di Opera, dove si è recato per un colloquio col suo assistito. “L’ho trovato come al solito bene dal punto di vista fisico, stanco e sempre più provato. Sta spegnendo la televisione perché, quando si vede in tv è sempre affiancato ad azioni di guerra o militari, o comunque ritenuto responsabile di quei poveri ragazzi americani che sono stati uccisi. Questa è una cosa che veramente lo distrugge dal punto vista umano ed emotivo”, ha aggiunto il