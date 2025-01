Fanpage.it - Meta elimina i fact checker, Benifei (PD): “Vi spiego cosa rischiano gli utenti in Europa”

Glidell'Unione al momento sono al sicuro. Regolamenti come Digital Services Act e il Digital Markets Act rappresentano una garanzia. Per capire meglio però quali sono le prospettive e i rischi per i cittadini dell'Unione abbiamo parlato con Brando