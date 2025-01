Messinatoday.it - Messina chiamato a battere un colpo nell’anticipo contro il Taranto

Leggi su Messinatoday.it

sarà una sfida tra squadre in grande difficoltà. Il match in programma sabato (inizio ore 15.00) sul campo neutro e a porte chiuse di Francavilla Fontana è valido per la 22^ giornata del campionato di serie C. La squadra giallorossa, reduce da quattro sconfitte di fila, è già.