Vanityfair.it - Mel Gibson dopo gli incendi a Los Angeles: «La mia casa è andata in fumo, ma le persone che amo e le mie galline sono in salvo»

Leggi su Vanityfair.it

Il premio Oscar in un'intervista in tv ha rivelato che anche la sua dimora, come quella di tante star, è stata distrutta dai roghi: «È sconvolgente, le mie cosetutte in cenere. La buona notizia è che la mia famiglia e leche amo stanno bene. E questo è ciò che conta davvero per me»