Mattia morto a Marsa Alam a 9 anni | Aveva un tumore al cervello

La vacanza in Egitto si è trasformata in un incubo per la famiglia diCossettini, il bimbo di 9di Tricesimo, in provincia di Udine. Durante il soggiorno a, il piccolo ha perso la vita a causa di complicazioni gravi. La Direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso ha spiegato che il decesso è stato provocato da unal, già diagnosticato prima del viaggio, e da un'infezione di polmonite batterica che ha portato a un arresto cardiaco.si trovava con i suoi genitori per una vacanza, un momento di svago e relax che si è trasformato in una tragedia. La famigliasceltoper godersi il sole e il mare del Mar Rosso. Purtroppo, le condizioni di salute del bambino sono peggiorate rapidamente, senza lasciare scampo.