Baritoday.it - Mario Rosini in 'Me la suono e me la canto...'

Leggi su Baritoday.it

Nuovo prestigioso appuntamento della stagione “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con la direzione artistica di Guido Di Leone con un artista straordinario e molto apprezzato:.Pianista funambolico e cantante raffinato, con alle spalle una lunghissima carriera che vanta illustri.