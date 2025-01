Manutenzione delle strade approvato un pacchetto di lavori da 13 milioni di euro

Modenatoday.it - Manutenzione delle strade, approvato un pacchetto di lavori da 1,3 milioni di euro

La Giunta comunale di Modena, su proposta dell'assessore aipubblici Giulio Guerzoni, ha dato il via libera a due delibere di manutenzioni stradali per un valore complessivo di 1 milione 300 mila.Gli interventi, che saranno programmati per inizio primavera, quando le condizioni.