Mandorlini: "Il Napoli sta facendo un campionato incredibile, Lukaku sta tornando"

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Andrea, ex allenatore del Verona. Queste le sue parole:sta.“Essere primi vuol dire aver lavorato bene. Complimenti ad Antonio ed alla squadra, conosco un po’ i dettami tattici e gli allenamenti di Conte. Ilstaun, staanche: il mister è stato bravo ad avere pazienza ed ora si ritrova l’attaccante che conoscono tutti. Kvara? Difficile immaginare unsenzaKvara? Difficile immaginare unsenza, ma il calcio ci deve preparare a tutte queste situazioni. Ma il ‘forse andrà via’ è sempre e comunque un forse. Danilo è un profilo internazionale, che ha giocato a grandi livelli per tanto tempo.