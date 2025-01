Ecodibergamo.it - Mamadi Tunkara, stasera fiaccole e preghiere sul luogo dell’omicidio

Sarà Alle 21.30 in via Tiraboschi a Bergamo, è stata organizzata dai colleghi. Sabato mattina la salma sarà rimpatriata in Gambia per i funerali e la sepoltura.