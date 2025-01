Oasport.it - Lorenzo Musetti: “I campi e le palline a Melbourne possono adattarsi al mio gioco, preparazione travagliata”

Non è stata una off-season ideale per. Ne aveva parlato ai microfoni di OA Sport il suo coach Simone Tartarini, rivelando un malessere poco prima di partire per l’esibizione di Natale a Macao. Proprio per questa la rinuncia e l’idea di prendersi qualche giorno in più prima di partire per Hong Kong e prepararsi in vista degli Australian Open 2025.Nel torneo asiatico un bel match contro il canadese Gabriel Diallo e poi una brutta sconfitta contro lo spagnolo Jaume Munar, sprecando tante occasioni. Nell’intervista a SuperTennis,ha sottolineato: “È stata unache definirei, avendo deciso di non giocare a Macao perché non mi sono sentito così bene e questo ha un po’ condizionato i miei allenamenti“.“A Hong Kong ho fatto una buona prima partita, mentre nella seconda no.