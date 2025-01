Ilveggente.it - Liverpool-Accrington, Fa Cup: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per il terzo turno di FA Cup e si gioca sabato alle 13:15: notizie, statistiche, probabili.Per i giocatori dell’, ma anche per i tifosi, andare a giocare ad Anfield è un vero e proprio sogno. Una squadra di League Two, che si va a contendere il passaggio del turno contro la formazione che guida la Premier League, che è la favorita per la vittoria della Champions League – stando ai numeri e alle prestazioni – e che fino al momento è stata quella che, in tutta Europa, si è espressa nel migliore dei modi. Sì, un vero e proprio sogno., Fa Cup:(Lapresse) – Ilveggente.itBeh, dire contendere il passaggio del turno forse è un tantino esagerato. Nonostante Slot, giustamente, attuerà un enorme turnover facendo giocare chi lo ha fatto di meno e magari in campo si potrebbe vedere anche Federico Chiesa, di possibilità che gli ospiti possano riuscire ad andare avanti non ce ne stanno.