LIVE Virtus Bologna-Baskonia, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: match da vincere per risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, incontro valevole per la ventesima giornata della regular season della2024-di. Torna in campo la formazione emiliana dopo la sconfitta rimediata ad Atene sul campo del Panathinaikos. Sfida da non fallire per le V Nere, alla caccia di una vittoria per provare a rimettersi in carreggiata nella corsa ai play-in.Laha bisogno di una vittoria. La squadra allenata da Dusko Ivanovic è lontana dalle posizioni che contano. Con cinque successi ottenuti in diciannove partite, le V Nere si trovano al 16mo posto della graduatoria, con un distacco di cinque affermazioni dalla decima piazza che varrebbe i play-in. Se si vuole imprimere una sterzata a una stagione finora priva di soddisfazioni particolari, quella di oggi rappresenta un’occasione per darsi una scossa e ritornare a esprimersi su ottimilli.