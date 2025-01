Lapresse.it - Libano, Tajani incontra a Beirut il neo presidente Aoun

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, si è recato aper una serie di incontri istituzionali, tra cui con il neoelettodel, Joseph, il ministro degli Affari Esteri Bou Habib e ildel Parlamento Nabih Berri. Al centro dei colloqui il convinto sostegno dell’Italia al processo di stabilizzazione e pacificazione del. “L’elezione delrappresenta un momento storico per ile un segnale importante per l’intera regione mediorientale”, ha affermato il ministro. “Lavoriamo affinché il cessate il fuoco con Israele rappresenti il primo passo verso una pace sostenibile”, ha aggiunto il titolare della Farnesina, che ha concluso sottolineando l’impegno dell’Italia per la stabilità e la sicurezza del confine israelo-libanese attraverso il contingente italiano dispiegato in UNIFIL, la decennale Missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (LAF) e la guida del Comitato tecnico-militare per il