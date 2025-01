Fanpage.it - L’ex sindaco di Napoli De Magistris parla di De Luca: “Su lui non ho un giudizio positivo, ma guardo al futuro”

Leggi su Fanpage.it

L'exa Fanpage attacca ilManfredi ed apre a Vincenzo De, ma precisa: "Il mio non è unsul suo governo, maal futuro". Agli ex alleati: "Non li condanno per il sostegno a Manfredi, ma ora si apre una fase nuova".