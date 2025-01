Lanazione.it - Le vittorie e le canzoni della Chiocciola in un libro

Quando si parla dei primi che compresero l’importanzacrescita delle nuove generazioni contradaiole, è doveroso citare l’antesignano Victor Ugo Zalaffi. Fu lui che nel 1973 fece dare alle stampe, a curaContrada, il volume ‘La Contrada. Le suee le sue‘. Ilesce per ricordare che sono trascorsi più di cinquant’anni dalla fondazionesezione Piccoli Chiocciolini che fu ideata e fondata proprio da lui, per un lungimirante idea che aveva delle solide basi programmatiche: l’educazione contradaiola dei più piccoli, ma anche per insegnarli lo stare insieme, il costruire già qualcosa per il rione, imparare il senso più nobilecomunità. Ma questa pubblicazione ci insegna che si può raccontare il vivere la Contrada con gioia e divertimento, dove la passione si trasforma in serate di ricordi, soprattutto dei momenti vittoriosi, dove la musica può essere l’ideale collante.