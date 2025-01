Aleph-tales.it - Le trappole dell’in-compiuto: perché le cose non finite ci riguardano tutte e tutti

Avete mai sentito parlare di Bliuma Zeigárnik? Probabilmente no. La storia non è stata generosa con le donne di talento, e ancora meno lo è stata la psicoanalisi. Eppure, questa brillante ricercatrice ha dato il suo nome a un fenomeno psicologico che, in un modo o nell’altro, sperimentiamo nella nostra vita: l’Effetto .