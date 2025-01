Modenatoday.it - Le novità del nuovo Codice della Strada: incontro di approfondimento con Lapam Confartigianato

Leggi su Modenatoday.it

Si svolgerà sabato 11 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 presso la sededi Sassuolo, in via Amerigo Vespucci 12 scale B, un’iniziativa promossa dall’associazione per illustrare quelle che sono le principalidel, entrato in vigore il 14 dicembre.