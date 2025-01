Novaratoday.it - Lavori sulla Torino-Milano: linea interrotta nel week end

Leggi su Novaratoday.it

Nuoviin programma, dove nel fine settimana la circolazione sarànella tratta tra Chivasso e Livorno Ferraris.Per i novaresi in viaggio versosarà quindi necessario effettuare uno o più cambi e terminare la corsa in autobus. In.