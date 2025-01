Inter-news.it - Lautaro Martinez non molla e rilancia: «Insieme siamo forti!»

di certo nonin seguito alla sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan. L’argentino dà la carica alla sua Inter su Instagram con una storia. MOMENTO DIFFICILE – Il messaggio è forte e chiaro e lo manda il capitano dell’Inter direttamente. Per chi non avesse fiducia nella squadrasi espone e prende posizione in maniera netta. I nerazzurri hanno appena perso la Supercoppa Italiana in finale facendosi rimontare due gol di vantaggio dai cugini del Milan in poco più di 40 minuti. Non è bastato il ritorno al gol del numero 10, nemmeno la prima rete di Mehdi Taremi contro un’avversaria italiana. La serata si è trasformata presto in incubo e le critiche successivamente hanno fatto capitolino intorno agli uomini di Simone Inzaghi.non ne vuole sapere e su Instagram prende parola.