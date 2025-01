Today.it - L'aereo arriva un minuto dopo la mezzanotte: costretto ad atterrare nell'aeroporto "sbagliato"

Leggi su Today.it

Una partenza in ritardo, con il conseguente arrivo oltre la, e infine l'atterraggio in un altro, a ben 250 chilometri dalla meta originaria. L'odissea vissuta dai passeggeri di un volo Ryanair che domenica 5 gennaio, è decollato dall'di Gran Canaria, in Spagna, alla.