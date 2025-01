Ilgiorno.it - Lady golpe non si presenta per la terza volta

Il certificato medico che giustificherebbe il suo “legittimo impedimento“ stal’ha mandato. E anche numerose pec al tribunale dei minori. Della donna del mistero, in ogni caso, ancora non c’è traccia. Anche ieri l’udienza fissata appositamente dal presidente Federico Allegri davanti al quale è in corso il processo a Marco Toffaloni, uno dei presunti esecutori della strage di piazza Loggia, è andata a vuoto. Si parla di, citata tra i testi della difesa dell’imputato, l’ex ordinovista veneto ormai cittadino svizzero che all’epoca dei fatti aveva appena 16. Donatella di Rosa, 65 anni, era già balzata agli onori delle cronache negli anni ‘90 per le sue rivelazioni - poi ritenute infondate - su un presunto colpo di Stato tramato da alti ufficiali italiani, tra cui l’ex marito e l’ex amante.