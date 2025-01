Strumentipolitici.it - La strategia di Kiev per l’esercito non ha funzionato: mancano uomini e scarseggiano i mezzi

Il portale statunitense Business Insider riporta gli scoraggiati commenti degli esperti sullaucraina di creare nuove brigate invece di rinforzare quelle esistenti. Secondo l’analista militare Michael Kofman è stata una decisione pessima a livello di gestione delle forze. Le sue valutazioni sono confermate dal fatto che, arrivati al 2025, tale iniziativa ha generato più danni che benefici.Il parere dell’espertoKofman, già collaboratore di think tank come lo Wilson Center e il Center for Naval Analyses e oggi operante per il Carnegie Endowment for International Peace, ha commentato le recenti delibere prese daper risolvere la penuria di forze fresche. Si tratta della sfida più grande per l’Ucraina, la cuinel 2024 è stata di formare nuove brigate invece che rimpolpare quelle esistenti.