Quotidiano.net - La strage delle donne. Il falso "bravo ragazzo" che diventa assassino

Leggi su Quotidiano.net

Daniele Bordicchia, guardia giurata di trentanove anni, ha sparato. Prima alla moglie Eliza Feru, operatrice sanitaria trentenne, mentre stava dormendo sul divano. Poi a sé stesso. Otto mesi di matrimonio, appena due ne erano passati dal ritorno dal viaggio di nozze. "Undolce, forse troppo fragile, a cui non piace essere preso in giro". Ecco come lo definiscono gli abitanti di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove si è consumato il primo femminicidio dell’anno. È sempre la stessa storia: bravi ragazzi, almeno fino a quando non ammazzano qualcuno. Daniele non era fragile. Era un manipolatore. La dolcezza che gli attribuivano era solo una facciata. Dietro a quel volto pacato si nascondeva un uomo capace di costruire una gabbia emotiva, invisibile ma indistruttibile. Eliza non è riuscita a liberarsene, come spesso accade quando il confine tra amore e controllo si confonde.