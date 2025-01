Today.it - La serie su Mussolini è eccezionale

Leggi su Today.it

La storia dell'ascesa e della caduta diarriva sul piccolo schermo con la nuovaSky Original "M - Il figlio del secolo", in onsa su Sky Atlantic e in streaming su NOW ogni venerdì dal 10 gennaio 2025. Un titolo ambiziosissimo ispirato al romanzo di Antonio Scurati e presentato in.