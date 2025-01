Sport.quotidiano.net - LA SCHEDINA. De Battè (Riomaggiore) va vicino all’en-plein

Nell’ultimo turno, prima della sosta, Alessio Dedel club Aquile diha azzeccato 6 risultati dellaSpezia’s Confidential. In classifica in vetta Alta Fedeltà con 8 punti; al secondo posto Aquile di, Orgoglio Spezzino, Fuori di Spezia e club Cavatorti (6); quindi club Riviera, Bragazzi, Noi sonà per le Aquile, Fedelissimi, Romito (5); Tutti pazzi per le Aquile, Asc & Co, Spezzini Distinti e club Pucciarelli (4); Belini frizzanti e Avamposto Bianconero (3); Vecchia Guardia (2). Pronostica la 21ª giornata Matteo Croce (Avamposto Bianconero): Brescia-Sampdoria 1, Cesena-Cittadella 1X, Cosenza-Mantova 2, Frosinone-Cremonese 1, Palermo-Modena 1, Pisa-Carrarese 1, Reggiana-Bari X, Salernitana-Sassuolo 2, Spezia-Juve Stabia 1X, Südtirol-Catanzaro X2.