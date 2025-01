Ilrestodelcarlino.it - La Saturno Guastalla vuole allungare il record

Si apre alle 21 il 2025 di Divisione Regionale 2. La(18) va a caccia della decima vittoria di fila nel testa-coda del girone B, che la vede opposta in casa all’LG Castelnovo Monti (2); alle 21,30 la Sampolese (14), seconda, ospita le Gazze Canossa (12) in una sfida aperta a ogni pronostico, mentre Luzzara (12) parte favorita nel match di Bibbiano (2). Sempre alle 20,30 la Go Basket (4) fa visita a Campagnola (8), imitata da Sant’Ilario (10), di scena a Bagnolo con la Heron (10); alle 21,45, infine, punta al "settebello" l’Icare Cavriago (12), che prova a mantenere aperta una striscia di 6 vittorie consecutive nel match del PalaAeB con il Nubilaria (4). Nel girone C trasferta a Crevalcore per la Pallacanestro Scandiano (6), opposta alle 21,30 alla Fortitudo (4); alle 21,45 match nella tana della capolista per Castellarano (12), opposta all’Atletico BP (18).