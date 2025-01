Ilgiornaleditalia.it - La sanremizzazione di Cecilia Sala è già partita, ma il suo volo sentimentale in braccio al moroso non è casuale: è iconico, narcotico

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Siamo abituati a vivere da reclusi, da plebe che ringrazia per le sue prigionie; così la detenzione, breve, di una podcaster va edulcorata, va sdolcinata, così da far credere che, in fondo, ogni reclusione sia accettabile, romantica e a fin di bene. Perché finisce bene. Ladi