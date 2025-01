Novaratoday.it - La Provincia di Novara assume: tre i posti disponibili (a tempo indeterminato)

Leggi su Novaratoday.it

Ladicerca (ancora) personale.É stato infatti indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura apieno edi tredi istruttore amministrativo-contabile per l'area istruttori del comparto Funzioni locali.Il testo del bando è disponibile.