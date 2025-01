Quotidiano.net - La Pac piace agli europei: "Aiuta il clima"

Dopo un anno in cui trattori e agricoltori hanno messo a ferro e fuoco la capitale d‘Europa, la sponda dei cittadinialla Politica agricola comune non potrebbe essere più solida: Bruxelles incassa il fatto che nel 2024 la consapevolezza pubblica della principale fonte di finanziamento degli agricoltori ha toccato il livello più alto dal 2007 e che per oltre il 70% degli intervistati l‘Ue, attraverso la Pac, sta svolgendo "con successo" il suo ruolo nel fornire cibo sano, sostenibile e di alta qualità sulle loro tavole. La nuova Pac – entrata in vigore nel 2023 dopo due anni di transizione –e ancora di piùitaliani. Il dato emerge da un sondaggio Eurobarometro speciale dedicato alla Pac, secondo cui il 77% deglie l‘82% degli italiani ne riconosce il ruolo nel garantire l‘approvvigionamento di cibo nell‘Ue mentre il 66% deglie l‘80% degli italiani ne sottolinea il contributo alla lotta contro il cambiamentotico.