La nord in fermento. "Coloriamo la curva». La prevendita è ok

Il successo di Isernia con cui l’Ancona ha inaugurato nel modo migliore il 2025 sembra aver riacceso gli entusiasmi del pubblico dorico, che anche nella trasferta molisana era presente in gran numero. La, infatti, si sta mobilitando per riempire il settore: sulla loro pagina Facebook i tifosi dorici hanno pubblicato un post con cui invitano tutti a essere presenti in, domenica prossima, a sostenere l’Ancona portando sciarpe e bandiere per colorare gli spalti. "Amo l’Ancona, l’ho amata sempre.la!" recita lo slogan presente sulla grafica della. Intanto la società dorica comunica che prosegue laper la partita con la Fermana e che sarà attiva su CiaoTickets fino al termine del primo tempo della gara stessa. I sostenitori dorici, se non sono già abbonati, hanno quindi a disposizione ancora più di due giorni per acquistare il biglietto per l’atteso derby.