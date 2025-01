Fanpage.it - La figlia è l’unica esclusa dalla festa di classe, la lezione della madre: “Insegnate ai bambini a essere gentili”

La piccola era stata presa in giro da una compagna perl'unicaa non aver ricevuto l'invito a un compleanno. Laha registrato il suo sfogo per lanciare un messaggio sull'importanza dell'empatia: "Pensavo di poter attendere qualche anno prima di vivere situazioni simili, ma purtroppo queste cose accadono già all'asilo".