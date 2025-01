Lanazione.it - La Endiasfalti sfida la capolista Fides

Con la tredicesima e ultima giornata del girone di andata, torna il campionato di serie C. Valentina’s Camicette Bottegone edAgliana ricominceranno a inseguire i propri sogni. La prima squadra a scendere in campo sarà quella neroverde di Agliana, che domani 11 gennaio, dalle 18 al palazzetto dello sport di Montevarchi, affronterà la; domenica toccherà a Bottegone, sempre dalle 18 ma alla palestra Martin Luther King contro il Prato Dragons. Al momento l’occupa l’ottava posizione in graduatoria con 10 punti, mentre Bottegone è sesto a quota 14; Montevarchi comanda con 24. Gli uomini allenati da Giulio Gambassi sono reduci dalle final four di Coppa Toscana, ove sono stati eliminati in semifinale proprio dai Dragons, vincitori della competizione. Ha ripreso Filippo Giannini, ma non sarà disponibile capitan Alessandro Nieri.