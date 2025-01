Riminitoday.it - La droga si poteva ordinare via WhatsApp con consegna a domicilio, il corriere scoperto con la cocaina sotto un palazzo

Leggi su Riminitoday.it

La polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto in flagranza di reato, un uomo di 30 anni di nazionalità albanese, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Squadra mobile hanno notato un’utilitaria condotta da un giovane transitare più volte in zona Colonnella.