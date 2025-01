It.insideover.com - La cancel culture dell’estrema destra: per la leader dell’Afd “Hitler era comunista”

Leggi su It.insideover.com

Adolfera. Quel che gli storici non si sono accorti di scoprire in ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla morte del Fuhrer tedesco lo ha enunciato, in perfetta serietà, Alice Weidel,e candidataliera di Alternative fur Deutschland (Afd) in una diretta X con Elon Musk.”, la . La: per laera” InsideOver.