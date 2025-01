Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il Psg ha offerto appena 45 milioni. Il Napoli ne vuole 90 (Repubblica)

, il Psg ha45può andare via, anche Conte si è convinto. Ma non alle condizioni del Psg che hala miseria di 45per il georgiano. Lo scrivecon Marco Azzi:A far precipitare la situazione di colpo sono stati gli agenti del campione georgiano, che hanno respinto per l’ennesima volta la proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis (6netti fino al 2029, comprensivi di bonus) e si sono fatti ambasciatori dell’offerta messa sul tavolo dal Paris Saint Germain per acquistare a titolo definitivo illoro assistito: 45di euro. A queste condizioni economiche non se ne farà nulla, ovviamente, perché il club azzurro valuta il cartellino della sua stella esattamente il doppio: 90. Cash, subito e senza alcuna contropartita tecnica.