Terzotemponapoli.com - Kvara, se sarà addio al Napoli…Parla Mongai. E Rafa Marin…

Leggi su Terzotemponapoli.com

dal Napoli al PSG? Di seguito le dichiarazioni che Christophe, agente FIFA, ha rilasciato a Radio Kiss Kiss Napoli.Il PSG prepara una sorta di piccola rivoluzione nel mercato di gennaio.skhelia può essere il grande colpo?“Una rivoluzione, non ne sono sicuro. Forse aggiustamenti del personale. Potrebbe infatti essere un giocatore interessante per il Paris ma anche per tanti altri club vista la sua giovane età, il suo potenziale e il suo talento”.lontano da Napoli: che ruolo avrebbe nel PSG?Luis Enrique dove potrebbe far giocare il georgiano?“Al georgiano piace giocare a sinistra ma in questa posizione c’è già Barcola, e a destra c’è Dembele. È più nell’attaccante centrale che il PSG deve rafforzarsi, e a Luis Enrique piacciono i falsi nove. Quindi bisogna vedere bene i risvolti tecnici ma a sinistra nonsemplice, magari in un ruolo finto centravanti potrebbe svoltargli la carriera”.