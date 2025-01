Kvara-Psg 32 milioni in 4 anni per lui Liverpool in agguato

Leggi su Dailynews24.it

La corsa a Kvichatskhelia sembra farsi sempre più difficile, con il Paris Saint Germain che prova a stringere sul giocatore mentre ilcontinua l’assalto Il Paris Saint Germain è già piombato in campo con un’offerta importante per assicurarsi i servizi di Khvichatskhelia, apprezzato dal. Secondo varie fonti, non c’è stato alcun .L'articolo-Psg, 32in 4per lui.in