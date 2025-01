Secoloditalia.it - Kallas incontra Meloni e Crosetto. Difesa e scena globale: Roma centrale per rafforzare l’Ue

Un incontro di «importanza strategica». Così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, ha commentato l’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giorgia, e la vicepresidente della Commissione Ue e Alto rappresentate dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja. L’Alto rappresentante, nel corso della sua visita a, hato anche il ministro della, Guidoriceve. L’Alto rappresentante: “Incontro molto costruttivo, insieme siamo più forti”«È sempre un piacere tornare in Italia! Un incontro molto costruttivo con il Primo Ministro Giorgia. L’Europa ha molte sfide davanti a sé e lavorando insieme siamo più forti», ha scrittosu X.Ucraina, Medio Oriente e Piano Mattei al centro del colloquio«Il colloquio ha consentito di toccare i principali temi di politica internazionale a partire dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla situazione in Medio Oriente, concentrandosi sul sostegno all’Ucraina e sul processo di transizione in Siria, anche alla luce degli esiti della ministeriale in formato Quint ospitata adal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani», si legge in una nota di Palazzo Chigi, che spiega anche che «le due leader hanno anche discusso del rafforzamento del ruolo internazionale dell’Unione Europea, con particolare attenzione all’ulteriore sviluppo della collaborazione con il Vicinato Sud e l’Africa, anche nel contesto del Piano Mattei».