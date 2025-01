Quotidiano.net - Kaja Kallas: libertà di parola e interferenza elettorale nell'UE

"Se le persone potenti danno il loro endorsement a qualcuno ha un impatto, questo è chiaro. Possiamo regolamentarlo e dire che non si può avere un'opinione? No, non possiamo: ladiè uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea. Ma se gli strumenti che vengono utilizzati per interferiree elezioni non sono conformi alle regole, allora ci sono chiare conseguenze". Lo ha detto l'alto rappresentante Uein un'intervista all'ANSA in occasione della sua visita a Roma.