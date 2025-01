Dday.it - Juventus-Milan del 18 gennaio sarà gratis su DAZN. Si gioca alle ore 18.00

Leggi su Dday.it

Il big match del 18visibile gratuitamente per i primi due milioni di utenti non paganti. È la terza diretta gratuita del pacchetto Try & Buy, che ne prevede altre due entro la fine del campionato.