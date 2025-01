Unlimitednews.it - Jovanotti, “Fuorionda” è il nuovo singolo

MILANO (ITALPRESS) – Arriva in radio “”, ildi. Il brano, insieme a “Montecristo”, anticipa “Il corpo umano”,album in uscita il 31 gennaio. Il cantante ha già collezionato numerosi sold-out per il “Palajova! 2025”.-foto ufficio stampa–(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo