Inter-news.it - Italiano sicuro: «Castro? Mi ricorda il primo Lautaro Martinez»

Leggi su Inter-news.it

, allenatore del Bologna, ha parlato del suo attaccante, Santiago. A detta sua, la giovane punta argentina somiglia a.TORO RIFERIMENTO – Santiagocresce bene al Bologna, tanto che l’Inter lo ha messo sul proprio taccuino per la prossima estate. L’argentino, come ha sempre detto, fa molto riferimento a. E lo stesso Vincenzo, intervistato dal Corriere dello Sport, non ha dubbi. A detta sua il giovane centravanti somiglia proprio all’attaccante e capitano dell’Inter. Questo il suo pensiero: «Dominguez esu tutti. Ilè stato una sorpresa, da quando è arrivato a oggi è cambiato anche come atteggiamento, ha personalità, l’uno contro uno, che io cerco di isolare, infiamma il pubblico e a me i giocatori come lui piacciono da sempre, può diventare un top.