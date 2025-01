Liberoquotidiano.it - Iran: in atti corte Appello Milano assente verbale sequestro beni

, 10 gen. (Adnkronos) - Ildidegli oggetti sequestrati a Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato lo scorso 16 dicembre ai fini estradizionali all'aeroporto Malpensa, non è aglidel fascicolo dellad'di, che deve valutare la richiesta di consegna dell'ingegnereiano agli Stati Uniti d'America. L'assenza non deve destare sospetti: da quanto si apprende è prassi che ai giudici competenti in materia non siano comunicati eventuali sequestri fnell'ambito di procedure per l'estradizione. Il cellulare, il pc portatile, pen drive e componentistica elettronica trovati in possesso di Abedini sarebbero stati consegnati dalla Digos didirettamente al procuratore capo di, Marcello Viola, il quale tiene il materiale sotto custodia.