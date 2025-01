Tpi.it - Io Canto Senior: quante puntate, durata e quando finisce

Iosono previste per Io, il programma condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro: la prima venerdì 10 gennaio 2025; la quarta e ultima venerdì 31 gennaio 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):Prima puntata: venerdì 10 gennaio 2025Seconda puntata: venerdì 17 gennaio 2025Terza puntata: venerdì 24 gennaio 2025Quarta puntata venerdì 31 gennaio 2025Ma quanto dura () ogni puntata di Io? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 01,10. Lacomplessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 3 ore e 40 minuti.Streaming e tvAbbiamo vistosono previste per Io, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5.