IO CANTO SENIOR PRIMA PUNTATA | CANTANTI GIURIA E CANZONI DEL TALENT SHOW DI CANALE 5

Dopo IoGeneration, arriva inserata “Io”, la versione delche celebra i migliorii over 45, da venerdì 10 gennaio in onda su5. Alla guida del programma Gerry Scotti.Iovedrà protagonisti 18non professionisti che, pur occupandosi d’altro nella loro vita, coltivano una passione travolgente per la musica. Un’occasione imperdibile per salire su un palco prestigioso, mettersi in gioco e trasmettere al pubblico emozioni autentiche.Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, i concorrenti si sfideranno ogni settimana, per quattro appuntamenti per conquistare la vittoria.A sostenere e ad accompagnare nelle loro esibizioni i partecipanti, mettendo a disposizione la loro esperienza tornano nel ruolo di capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta.