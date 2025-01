Modenatoday.it - Investita mentre attraversa la strada, grave una 18enne a Limidi

Ieri sera intorno alle ore 19 si è verificato un incidente adi Soliera. E' accaduto in via, all'altezza della chiesa di San Pietro. Una ragaza di 18 anni è statada un'auto in corrispondenza di unmento pedonale: l'esatta dinamica è al vaglio della Polizia.